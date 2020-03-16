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Общество

В Бобруйский райисполком назначен новый председатель

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В Бобруйский райисполком назначен новый председатель

Им станет Александр Николаевич Суходольский. Кандидатуру нового председателя согласовал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта.

В данный момент Александр Николаевич является первым заместителем председателя Кировского райисполкома и начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию.

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