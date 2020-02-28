В Бобруйске зарегистрировано 143 легальных репетитора

Необходимо отметить, что к репетиторству относятся консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию.

Для занятия репетиторством гражданам необходимо до дня начала осуществления деятельности подать в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика с указанием вида деятельности, который они предполагают осуществлять, формы оказания услуг, а также периода и места осуществления деятельности. При первом обращении в налоговый орган необходимо также стать на учет в качестве плательщика налогов, сборов (пошлин).

На основании представленного физическим лицом уведомления налоговым органом исчисляется единый налог, который уплачивается в бюджет не позднее дня, предшествующего дню начала осуществления деятельности.

Ставка единого налога при оказании населению услуг репетиторов в г.Бобруйске установлена в размере 30 рублей за месяц.

Более подробную информацию по вопросам уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц граждане могут получить на сайте МНС http://www.nalog.gov.by в разделе «Налогообложение физических лиц», в налоговой инспекции, а также в Контакт-центре МНС по телефону 189 (стационарная сеть) или +375 17 229 79 79.