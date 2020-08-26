В Бобруйске зарегистрировано 104 ветхих дома

В целях совершенствования порядка учета и отчуждения пустующих и ветхих домов издан Указ Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах».

Для выявления пустующих и ветхих домов в Бобруйске создана комиссия по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории города. Комиссия ведет работу по выявлению пустующих и ветхих домов, проводит работу по розыску собственников, готовит материалы по включению домов в реестр ветхих домов и реестр пустующих домов.

По результатам работы комиссии в реестр ветхих домов включено 104 дома, находящиеся в аварийном состоянии. Сведения из реестра ветхих домов размещены на сайте Бобруйского горисполкома.

Собственникам ветхих жилых домов, включенных в реестр ветхих домов, направлены предписания о необходимости восстановить жилой дом в целях использования по назначению или снести, либо обратиться с заявлением о получении разрешения на реконструкцию. Собственник ветхого дома вправе произвести его отчуждение до получения извещения о подаче местным исполнительным комитетом заявления в суд.

В связи с неисполнением предписаний в настоящее время готовятся материалы об обращении в суд с заявлением об изъятии 4 ветхих домов. На рассмотрении в суде Бобруйского района и Бобруйска находятся заявления о признании 3 ветхих домов бесхозяйными и передаче их в собственность города.

В соответствии со статьями 70 и 89 Кодекса Республики Беларусь о земле землепользователи должны осуществлять в границах предоставленных им земельных участков мероприятия по охране земель.

Вот некоторые обязанности, которые возложены на землепользователей законодательством:

- использовать земельные участки, а также расположенные на них строения в соответствии с их целевым назначением и условиями отвода земельных участков;

- благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки;

- не нарушать права иных землепользователей;

- предотвращать зарастание земельного участка древесно-кустарниковой растительностью и сорняками.

За невыполнение требований по охране земель предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 2 ст. 15.10 Особенной части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин.

Уважаемые жители города! Наш город – наш дом! И мы всегда должны это помнить.

Отдел землеустройства

Бобруйского горисполкома