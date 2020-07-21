В Бобруйске заработал военно-патриотический лагерь «Патриот» (видео)

Как научить мальчишек постоять за себя, семью, Родину? Помочь стать сильнее, увереннее, решительней и смелее? Где в Бобруйске можно изучить военное дело и увидеть, как проходит срочная служба в вооруженных силах Республики Беларусь, если тебе еще нет 18? Конечно же в военно-патриотическом лагере!

15 июля на базе военной части 20392 управление по образованию Бобруйского городского исполнительного комитета и Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска открыли военно-патриотический лагерь «Патриот» для учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета.

Пятнадцать дней 30 «бойцов» круглосуточно будут жить по уставу: подъем, зарядка, пятиразовое питание, строевая и тактическая подготовка, физическая подготовка несколько раз в день – все, как в настоящей армии.

Лагерь «Патриот» – это сочетание одновременно несколько видов занятий, формирующих начальный уровень боевой и строевой подготовки. Ребята от 14 лет до 17 лет совершенствуют физическую выносливость, получают информацию о службе в белорусских войсках, формирует нравственно- психологическую базу, которая поможет найти выход из любой экстремальной ситуации. Ребята здесь учатся быть взрослыми, и самостоятельно отвечать за свои действия.

17 июля состоялось торжественное открытие лагеря, где ребята за такой короткий срок продемонстрировали навыки строевой подготовки, «чеканя» шаг по плацу. На торжественном открытии присутствовали почетные гости: майор 83-го отдельного инженерно-аэродромного ордена Красной звезды полка О.В. Дергауз, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района г. Бобруйска Т.А. Курлович, первый секретарь городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» А. Дивина, второй секретарь городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» О. Медведева, первый секретарь Ленинского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» П. Булатов, старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних отдела милиции Ленинского района г. Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома майор милиции Д.В. Дервоед, специалист инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции Ленинского района г. Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома И.Н. Жалобкевич, представители СМИ города.

Ребята пока в самом начале пути, но уже сейчас ясно одно: быть патриотом и испытывать чувство долга перед Родиной, знать историю своей страны, быть смелым, отважным, сильным – вот основные качества воспитанников лагеря «Патриот». Кто знает, может именно лагерь станет для ребят стартом к выбору профессии, и свое будущее они свяжут с военным делом.