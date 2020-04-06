В Бобруйске выписан пациент, у которого ранее подозревали COVID-19
630 0
0
В связи с получением второго отрицательного результата обследования на Covid-19 из инфекционного отделения Бобруйской центральной больницы выписан один пациент, который ранее был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Читайте
также
также
-
В Бобруйске выписан пациент, у которого ранее подозревали COVID-19
-
Бобруйские медики проверили горожан, прибывших сегодня на автобусах из России
-
В Могилевской области зарегистрировано 16 подтвержденных случаев коронавируса на 6 апреля
-
Более 40 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси
-
Дмитрий Лайтер и Оксана Крупенич в прямом эфире телеканала «Бобруйск 360» ответили на вопросы горожан о ситуации с COVID-19 (запись видео)
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости