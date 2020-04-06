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COVID-19

В Бобруйске выписан пациент, у которого ранее подозревали COVID-19

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В Бобруйске выписан пациент, у которого ранее подозревали COVID-19

В связи с получением второго отрицательного результата обследования на Covid-19 из инфекционного отделения Бобруйской центральной больницы выписан один пациент, который ранее был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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