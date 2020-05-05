В Бобруйске введены дополнительные мероприятия по профилактике инфекции COVID-19
Бобруйский городской исполнительный комитет 149 0
ПЛАН дополнительных мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в г. Бобруйске
№
Содержание мероприятия
Срок исполнения
1
|Ограничить функционирование в ночное время суток (с 23.00 до 8.00) общедоступных объектов общественного питания, увеселительных заведений, включая ночные клубы, казино, развлекательные центры, бильярдные, караоке-клубы, залы игровых автоматов, компьютерные и иные игровые клубы.
Запретить предоставление услуг кальян-сервисов. Обеспечить в объектах общественного питания разобщение посетителей, разместив столы для обслуживания посетителей на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга
|с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)
2
|Предусмотреть изменение расписания движения общественного транспорта, с учетом выделения дополнительного транспорта, транспорта повышенной вместимости в часы-пик, а также в часы приезда поездов и электричек с целью недопущения скопления большого количества пассажиров и возможности соблюдения рекомендуемой дистанции между ними
|с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)
3
|Обеспечить:
проведение фильтров зрителей и спортсменов при проведении спортивных мероприятий, в том числе путем проведения термометрии;
обеспечить рассадку зрителей с учетом обеспечения социального дистанцирования на расстоянии 1,0-1,5 метра.
Ограничить проведение массовых мероприятий
|с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)
4
|Ограничить осуществление нестационарной уличной торговли в первую очередь, расположенную вдоль автодорог.
Принять меры по недопущению несанкционированной торговли
|с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)
5
|При организации торговли на рынках обеспечить:
наличие (в павильонах, крытых торговых площадках, торговых залах, санитарных узлах) в доступных местах для посетителей дозаторов с антисептиком для рук;
предоставление работникам индивидуальных флаконов (дозаторов) с антисептическим средством для проведения обработки рук и контроль за их использованием;
принятие мер по обеспечению масочного режима иными лицами, осуществляющими реализацию товаров продовольственной и непродовольственной группы;
наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и проведения уборок помещений, а также запаса одноразовых масок, перчаток для персонала с учетом необходимости смены каждые 2 часа;
проведение уборки мест общего пользования (торговых залов, павильонов), обратив особое внимание на обработку и дезинфекцию пластиковых покупательских корзин, тележек для продуктов (при их наличии), лестничных поручней, дверных ручек, платежных терминалов (через каждые два часа), а также увеличение кратности проведения уборок с дезинфицирующими средствами помещений (залы, холлы, складские помещения и иные помещения), с использованием рабочих растворов дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму согласно инструкциям по применению;
создание условий для соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между посетителями на торговых рядах, путем увеличения расстояния между торговыми местами (в крытых торговых площадках, залах и иных помещениях);
ограничить осуществление торговли на рынках лицами приезжающими из-за пределов Могилевской области, а также предусмотреть аналогичные мероприятия в отношении лиц, не проживающих на данной административной территории, за исключением предприятий производителей пищевой продукции Могилевской области;
|с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)
6
|Ограничить проведение любого рода массовых мероприятий, в том числе:
свадебных торжеств, предусмотрев перенос торжественной части на более благоприятный период;
поминальных и похоронных мероприятий, обеспечив минимально доступный состав бригад, необходимый для выполнения основных работ, обеспечив соблюдение всех санитарно-противоэпидемических мероприятий и наличия средств индивидуальной защиты у работающих в организациях ритуального обслуживания и участников мероприятий
|с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)
7
|Обеспечить проведение дополнительных (внеочередных) дезинфекционных мероприятий в подъездах жилых домов, дворовых территориях, территориях детских площадок и иных сооружений, уличной дорожной сети и тротуаров, остановочных пунктов маршрутного транспорта по предложениям органов государственного санитарного надзора
|с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)
8
|Проводить анализ заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории города, вносить предложения с учетом очаговости выявленных заболеваний, по проведению дополнительных дезинфекционных мероприятий
|с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)
9
|Обеспечить в аптечных организациях поддержание расширенного ассортимента противовирусных и симптоматических лекарственных средств
|с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)
10
|Предусмотреть наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания у работников учреждений образования и их использование
|с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)
11
|В организациях здравоохранения:
поэтапное перепрофилирование организаций здравоохранения, изменение режима работы амбулаторно-поликлинических учреждений для оказания медицинской помощи пациентам в зависимости от интенсивности развития эпидемического процесса инфекции COVID-19 с оперативным информированием УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии»;
разработать и утвердить план организации работы больничной организации в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара, с определением мер инфекционного контроля, режима дезинфекции, разработать и утвердить план организации работы больничной организации в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара, с определением мер инфекционного контроля, режима дезинфекции;
обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты;
соблюдать режим использования медицинскими работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинская маска, респиратор) при оказании медицинской помощи пациентам с симптомами инфекции COVID-19;
поддерживать необходимое количество лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения инфекции COVID-19
|с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)
12
|В учреждениях с круглосуточным режимом пребывания детей или взрослых:
организовать забор материала для вирусологического обследования у первых 5 лиц с симптомами острых респираторных инфекций в случае развития заболеваний у 2 и более лиц в течение 48 часов в учреждении с круглосуточным режимом пребывания детей или взрослых;
не допускать к работе лиц с признаками респираторной инфекции (чихание, кашель, повышенная температура тела);
организовать расстояние (дистанцию) в 1-1,5 метра между рабочими местами сотрудников;
отложить проведение мероприятий, предполагающих массовое участие сотрудников до стабилизации эпидемиологической ситуации;
организовать регулярную влажную уборку помещений с использованием бытовых моющих средств и (или) дезинфицирующих средств, с акцентом на обработке всех поверхностей (при уборке помещений необходимо тщательно обрабатывать дверные ручки, поручни, столы, стулья, прочие предметы мебели, санитарно-техническое оборудование, компьютерные клавиатуры и мышки и другие гаджеты, телефонные аппараты, пульты управления, панели оргтехники общего пользования и другие предметы, к которым прикасаются люди);
организовать регулярное и как можно более частое проветривание помещений и увлажнение воздуха любыми доступными способами. При наличии возможности обеспечить проведение дезинфекции воздуха в соответствии с рекомендациями производителя оборудования.
при организации питания сотрудников использовать индивидуальную одноразовую посуду, которую можно выбросить после употребления пищи, при использовании многоразовой посуды мытье с использованием дезинфицирующих средств.
|с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической