В Бобруйске введены дополнительные мероприятия по профилактике инфекции COVID-19

№

п/п Содержание мероприятия Срок исполнения

1 Ограничить функционирование в ночное время суток (с 23.00 до 8.00) общедоступных объектов общественного питания, увеселительных заведений, включая ночные клубы, казино, развлекательные центры, бильярдные, караоке-клубы, залы игровых автоматов, компьютерные и иные игровые клубы.

Запретить предоставление услуг кальян-сервисов. Обеспечить в объектах общественного питания разобщение посетителей, разместив столы для обслуживания посетителей на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)

2 Предусмотреть изменение расписания движения общественного транспорта, с учетом выделения дополнительного транспорта, транспорта повышенной вместимости в часы-пик, а также в часы приезда поездов и электричек с целью недопущения скопления большого количества пассажиров и возможности соблюдения рекомендуемой дистанции между ними с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)

3 Обеспечить:

проведение фильтров зрителей и спортсменов при проведении спортивных мероприятий, в том числе путем проведения термометрии;

обеспечить рассадку зрителей с учетом обеспечения социального дистанцирования на расстоянии 1,0-1,5 метра.

Ограничить проведение массовых мероприятий с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)

4 Ограничить осуществление нестационарной уличной торговли в первую очередь, расположенную вдоль автодорог.

Принять меры по недопущению несанкционированной торговли с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)

5 При организации торговли на рынках обеспечить:

наличие (в павильонах, крытых торговых площадках, торговых залах, санитарных узлах) в доступных местах для посетителей дозаторов с антисептиком для рук;

предоставление работникам индивидуальных флаконов (дозаторов) с антисептическим средством для проведения обработки рук и контроль за их использованием;

принятие мер по обеспечению масочного режима иными лицами, осуществляющими реализацию товаров продовольственной и непродовольственной группы;

наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и проведения уборок помещений, а также запаса одноразовых масок, перчаток для персонала с учетом необходимости смены каждые 2 часа;

проведение уборки мест общего пользования (торговых залов, павильонов), обратив особое внимание на обработку и дезинфекцию пластиковых покупательских корзин, тележек для продуктов (при их наличии), лестничных поручней, дверных ручек, платежных терминалов (через каждые два часа), а также увеличение кратности проведения уборок с дезинфицирующими средствами помещений (залы, холлы, складские помещения и иные помещения), с использованием рабочих растворов дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму согласно инструкциям по применению;

создание условий для соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между посетителями на торговых рядах, путем увеличения расстояния между торговыми местами (в крытых торговых площадках, залах и иных помещениях);

ограничить осуществление торговли на рынках лицами приезжающими из-за пределов Могилевской области, а также предусмотреть аналогичные мероприятия в отношении лиц, не проживающих на данной административной территории, за исключением предприятий производителей пищевой продукции Могилевской области; с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)

6 Ограничить проведение любого рода массовых мероприятий, в том числе:

свадебных торжеств, предусмотрев перенос торжественной части на более благоприятный период;

поминальных и похоронных мероприятий, обеспечив минимально доступный состав бригад, необходимый для выполнения основных работ, обеспечив соблюдение всех санитарно-противоэпидемических мероприятий и наличия средств индивидуальной защиты у работающих в организациях ритуального обслуживания и участников мероприятий с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)

7 Обеспечить проведение дополнительных (внеочередных) дезинфекционных мероприятий в подъездах жилых домов, дворовых территориях, территориях детских площадок и иных сооружений, уличной дорожной сети и тротуаров, остановочных пунктов маршрутного транспорта по предложениям органов государственного санитарного надзора с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)

8 Проводить анализ заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории города, вносить предложения с учетом очаговости выявленных заболеваний, по проведению дополнительных дезинфекционных мероприятий с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)

9 Обеспечить в аптечных организациях поддержание расширенного ассортимента противовирусных и симптоматических лекарственных средств с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)

10 Предусмотреть наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания у работников учреждений образования и их использование с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)

11 В организациях здравоохранения:

поэтапное перепрофилирование организаций здравоохранения, изменение режима работы амбулаторно-поликлинических учреждений для оказания медицинской помощи пациентам в зависимости от интенсивности развития эпидемического процесса инфекции COVID-19 с оперативным информированием УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии»;

разработать и утвердить план организации работы больничной организации в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара, с определением мер инфекционного контроля, режима дезинфекции, разработать и утвердить план организации работы больничной организации в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара, с определением мер инфекционного контроля, режима дезинфекции;

обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты;

соблюдать режим использования медицинскими работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинская маска, респиратор) при оказании медицинской помощи пациентам с симптомами инфекции COVID-19;

поддерживать необходимое количество лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения инфекции COVID-19 с 4 мая 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки)