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Происшествия

В Бобруйске встреча школьных приятелей закончилась дракой

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В Бобруйске встреча школьных приятелей закончилась дракой

3 июля около восьми часов вечера сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны выбывали на срабатывание тревожной сигнализации торгового объекта на ул. К.Маркса.

Подъезжая к объекту, на крыльце магазина, милиционеры увидели компанию молодых людей, от которых поспешно отъезжал автомобиль марки «Мерседес».

Сотрудники незамедлительно записали номера автотранспорта и стали выяснять обстоятельства срабатывания тревожной кнопки.

Как стало известно, к мирно отдыхавшей компании молодых людей подъехал автомобиль, из которого вышел бывший школьный приятель одного из присутствующих. После словесной перепалки «старый друг» избил мужчину и скрылся на авто. За происходящим наблюдала продавец торгового объекта, которая и сообщила в милицию.

Автомобиль найден, обидчик задержан. Действиям фигуранта дана правовая оценка.

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