В Бобруйске волонтеры БРСМ доставляют пожилым людям продукты домой

Волонтеры БРСМ активно включились в помощь одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам по доставке на дом продуктов питания и лекарств, чтобы из-за коронавирусной инфекции самоизоляция не повлияла на их комфорт и жизненные привычки. Воспользоваться услугой бобруйчане могут двумя способами: через горячую линию территориальных центров социального обслуживания населения и молодежную горячую линию БРСМ. Заявки принимаются ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00 и немедленно обрабатываются.

До ближайшего магазина Фране Бородавка нужно пройти чуть меньше километра, но в силу возраста и по рекомендации врачей бабушка решила, что не стоит выходить на улицу лишний раз, а лучше для доставки продуктов воспользоваться помощью волонтеров.

Активисты БРСМ Первомайского района пришли по адресу в полной экипировке: в медицинских масках, перчатках, с флаконами антисептиков. Ребята обязательно проходят инструктаж по защите от инфекции и работе с людьми в условиях распространения коронавируса.

В магазине волонтеры купили нужные продукты, аккуратно все сложили и подготовили чеки: за покупки нужно отчитаться.

– Спасибо большое активистам, купили все самое необходимое: хлеб, молоко, сметану, масло, сыр,– говорит Франя Семеновна, рассматривая покупки. – Думаю, на неделю этих продуктов хватит, а после обязательно обращусь за помощью к девочкам: такие помощницы хорошие!

Как подчеркнула Первый секретарь Первомайского районного комитета ОО «БРСМ» Анастасия Ткачева, у молодых людей, членов организации, при себе имеются удостоверение волонтера и паспорт, которые они предъявляют при посещении пожилых людей. Поэтому если возникнут сомнения в их полномочиях, можно позвонить на номер молодежной горячей линии и попросить подтвердить эту информацию.

Стоит отметить, что Союз молодежи не только принимает просьбы о доставке продуктов, лекарств и рецептов, но и оказывает информационную поддержку. Если вопрос не входит в рамки компетенции активистов БРСМ, они перенаправят звонящих в соответствующие инстанции.