В Бобруйске водитель Dacia Logan не справился с управлением

ДТП произошло на перекрестке улиц Гоголя и Крылова. Об этом сообщает пользователь телеграм-канала "Дороги Бобруйска".

Ожидаем официальный комментарий от ГАИ.

Как рассказала старший инспектор по пропаганде ОГАИ УВД Александра Адотик, ДТП произошло 6 апреля ориентировочно в 11.55. Молоковоз и легковой автомобиль двигались в попутном направлении – по улице Крылова, со стороны Минской. На перекрестке с улицей Гоголя водитель Dacia Logan заняла вторую полосу и намеревалась повернуть направо, водитель молоковоза занял крайний правый ряд, однако почему-то водитель поехал прямо, когда поворот из этой полосы разрешен только направо.