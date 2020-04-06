В Бобруйске водитель Dacia Logan не справился с управлением
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ДТП произошло на перекрестке улиц Гоголя и Крылова. Об этом сообщает пользователь телеграм-канала "Дороги Бобруйска".
Ожидаем официальный комментарий от ГАИ.
Как рассказала старший инспектор по пропаганде ОГАИ УВД Александра Адотик, ДТП произошло 6 апреля ориентировочно в 11.55. Молоковоз и легковой автомобиль двигались в попутном направлении – по улице Крылова, со стороны Минской. На перекрестке с улицей Гоголя водитель Dacia Logan заняла вторую полосу и намеревалась повернуть направо, водитель молоковоза занял крайний правый ряд, однако почему-то водитель поехал прямо, когда поворот из этой полосы разрешен только направо.
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