В Бобруйске водитель автобуса совершил наезд на 6-летнюю девочку
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25 марта в 16 часов в Бобруйске 62-летний местный житель, управляя автобусом «МАЗ-105» по улице Ульяновской, подъезжая на остановочный пункт «Центральная больница БШК», совершил наезд на 6-летнюю бобруйчанку, которая ступила на проезжую часть дороги в результате падения с тротуара. Как итог, девочка получила травмы, с которыми была госпитализирована в травматологическое отделение.
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