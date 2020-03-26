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Происшествия

В Бобруйске водитель автобуса совершил наезд на 6-летнюю девочку

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В Бобруйске водитель автобуса совершил наезд на 6-летнюю девочку

25 марта в 16 часов в Бобруйске 62-летний местный житель, управляя автобусом «МАЗ-105» по улице Ульяновской, подъезжая на остановочный пункт «Центральная больница БШК», совершил наезд на 6-летнюю бобруйчанку, которая ступила на проезжую часть дороги в результате падения с тротуара. Как итог, девочка получила травмы, с которыми была госпитализирована в травматологическое отделение.

mogilev.mvd.gov.by

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