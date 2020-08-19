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Происшествия

В Бобруйске водитель автобуса «МАЗ» сбил велосипедиста (видео)

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В Бобруйске водитель автобуса «МАЗ» сбил велосипедиста (видео)

17 августа в 9 часов 13 минут в Бобруйске 25-летний житель поселка Редкий Рог, управляя автобусом «МАЗ» на улице 50-летия ВЛКСМ в районе дома №4 совершил наезд на 39-летнего бобруйчанина.

Мужчина двигался на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП бобруйчанин получил травмы и был госпитализирован.

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