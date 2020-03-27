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В Бобруйске во второй раз прошел городской конкурс «Женщина года»

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В Бобруйске во второй раз прошел городской конкурс «Женщина года»

26 марта в народном музее боевой и трудовой славы ОАО «ФанДОК» состоялось чествование победителей городских конкурсов «Женщина года-2019» и на лучшую первичную организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин». Как прошло мероприятие и кто получил заслуженные награды, читайте в первоапрельском номере газеты «Бабруйскае жыццё».

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