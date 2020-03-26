В Бобруйске во время пала сухой травы пострадал мужчина
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В Бобруйске 25 марта во время пала сухой растительности по ул. Березинской пострадал мужчина, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18.37.
При тушении пожара на участке горевшей травы на поле был обнаружен мужчина, его личность устанавливается. Он был госпитализирован в Бобруйскую больницу скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии. Диагноз - термический ожог 90% тела.
Из-за пожара выгорела сухая растительность на площади 25 кв.м.
Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.
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