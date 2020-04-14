В Бобруйске в квартире на улице М. Горького горел балкон

Утром 13 апреля бобруйчане сообщили спасателям о загорании на балконе на ул. М. Горького.

На место пожара немедленно отправились сотрудники МЧС. На балконе 4-го этажа виднелись языки открытого пламени. По автолестнице спасатели оперативно добрались до горевшего балкона и справились с загоранием.

В результате пожара огнем повреждена балконная рама и напольное покрытие.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии: неосторожное обращение с огнем при курении или занос постороннего источника зажигания.

МЧС напоминает:

- если Вы определили свой балкон под место для курения, то не стоит забывать и о правилах безопасности:

* не бросайте окурки сигарет с балкона (потоки воздуха могут занести окурок в открытую форточку, что приведет к пожару);

* для сбора окурков сигарет необходимо завести негорючую емкость, частично заполненную водой или закрывающуюся крышкой

МЧС не рекомендует использовать балкон для хранения различных горючих предметов (мебели, вещей и др.), а также оставлять открытыми балконные рамы уходя из дома.

Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям