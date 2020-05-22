В Бобруйске у нелегала, торговавшего очками, конфискован доход и товар в сумме 2,6 тыс. рублей

Инспекцией МНС по г.Бобруйску в ходе проверки, проведенной с применением ­метода контрольной закупки, был установлен факт осуществления неработающим витебчанином Б. (1996 г.р.), проживающим в Бобруйске, предпринимательской деятельности без государственной регистрации. В частности, гражданин Б. занимался на улицах города незаконной торговлей очками для коррекции зрения, которые предлагались им к реализации в количестве 171 шт.

Постановлением экономического суда Могилевской области он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 27 рублей с конфискацией дохода, полученного от осуществления незаконной деятельности, и товара на общую сумму 2,6 тыс. рублей.

Также ему предъявлен к уплате единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в 5-кратном размере в сумме 445 рублей.

Напоминаем, что ответственность за осуществление незарегистрированной предпринимательской деятельности предусмотрена частью 1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Согласно данной норме законодательства нарушителю грозит штраф в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100 % суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

Инспекция МНС Республики Беларусь по г.Бобруйску

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