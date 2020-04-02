В Бобруйске тренер по гребле сформировал фиктивные учебные группы и «заработал» почти 10 тысяч рублей

Преступную схему в одной из спортивных детско-юношеских школ выявили в Бобруйске. Как сообщили в МВД, бывший 62-летний тренер по гребле, который в течение прошлого учебного года «вел занятия» в двух вымышленных группах подозревается в крупном мошенничестве. Он использовал сведения о своих бывших учениках, которые по различным причинам покинули школу по истечении двух лет обучения. Персональные данные подростков тренер вписал в журнал учебно-тренировочный занятий и якобы продолжил заниматься с ними еще один год.

- В журнале подозреваемый оформил соответствующие разделы и регулярно выставлял в нем отметки о посещаемости детей. Ежемесячно лжесведения предоставлялись бухгалтерам, начислявшим зарплату. В итоге за учебный год горожанин завладел обманным путем около 9,5 тысяч рублей, - рассказали в УВД Бобруйского горисполкома.

Подозреваемый водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Это уже третий случай, выявленный в спортивной школе. По предыдущим фактам также возбуждены уголовные дела.

mogilevnews.by