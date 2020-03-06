В Бобруйске торжественно открыли ангиографический комплекс (обновлено)

Качество оказания медицинских услуг в Бобруйске ежегодно улучшается за счет введения в эксплуатацию нового оборудования. В прошлом году открыли кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии и рентгеновской маммографии. 2020-й тоже стал знаковым, ведь в больнице скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона установили первый в городе ангиографический аппарат. Комплекс предоставит возможность для диагностических исследований сердца, сосудов и лечения атеросклеротического поражения артерий. Ранее, чтобы провести необходимое обследование, тяжелых пациентов доставляли в Могилевскую областную больницу.

На торжественной церемонии открытия присутствовали председатель горисполкома Александр Студнев, председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов, епископ Бобруйский и Быховский Серафим, депутаты палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко, Вера Широкая и Ирина Рынейская, главы администраций Ленинского и Первомайского районов Александр Лисовский и Виталий Власевич, руководители органов государственного управления.

– Уверен: объект принесет пользу бобруйчанам, ведь мы сможем более оперативно решать проблемы, связанные с сердцем, сосудами, – подчеркнул Александр Студнев.

Владимир Гацко отметил, что ангиографический комплекс поможет улучшить диагностические и лечебные возможности, связанные с сосудистой патологией. В первую очередь будут проводиться исследования артерий сердца, сосудов нижних конечностей и шеи, аорты, головного мозга, почек.

Аппарат для Бобруйска закупило Министерство здравоохранения страны. Здание, в котором разместился комплекс, построили за счет ассигнований, выделенных из городского и областного бюджетов.

Планируется, что в год с помощью ангиографа смогут провести около 800 исследований. Аппарат будет обслуживать не только бобруйчан, но и жителей пяти прилегающих районов бесплатно.

В 2019-м пациентов с острым коронарным синдромом в городе было более 700 человек.