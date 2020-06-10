В Бобруйске столкнулись легковушка и мотоциклист. Есть пострадавшие
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9 июня около 23:05 водитель, управляя автомобилем Hyundai Accent, двигался по улице Шинной, в направлении Минской. При совершении разворота в районе дома №5, он не уступил дорогу мотоциклисту. Kawasaki двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель мототранспорта и его пассажир были доставлены в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
Граждан, которым известны обстоятельства происшествия, просят позвонить по телефонам: 71-55-55, 59-01-99.
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