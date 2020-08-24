В Бобруйске стартует акция «Внимание — дети!»

В связи с окончанием летних каникул и началом учебного года, в целях предупреждения ДТП с участием детей в период с 25 августа по 5 сентября проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». Напоминаем, что в соответствии с пунктом 166.9 главы 22 Правил дорожного движения Республики Беларусь в период проведения данного мероприятия водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар.

За невыполнение данного требования Правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2-х базовых величин (ст.18.14 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).