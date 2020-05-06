В Бобруйске стартовала межведомственная программа «Забота» с 1 мая

Как рассказала временно исполняющая обязанности старшего инспектора профилактики отдела охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома старший лейтенант милиции Ольга Игоревна Мороз, весь комплекс мероприятий, направленный на профилактику совершения подростками противоправных действий, реализуют сотрудники инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних в тесном взаимодействии со многими другими заинтересованными структурами и службами. В целях организации занятости несовершеннолетних и вовлечения их в организованные формы досуга в летний период времени предусмотрена работа лагерей с дневным режимом пребывания, лагерей труда и отдыха, профильных военно-патриотических и оборонно-спортивных лагерей. В летний период будут работать кружки и спортивные секции, игровые площадки.

Также, Ольга Игоревна отметила, что в целях предупреждения преступлений и административных правонарушений, инспекциями по делам несовершеннолетних отделов милиции Первомайского и Ленинского районов г. Бобруйска УВД будут продолжены рейдовые мероприятия по отработке мест сбора и отдыха несовершеннолетних. За поведением и образом жизни ребят, допустивших правонарушения, будет усилен контроль.

Самое время напомнить родителям простые правила безопасности и поведения детей на воде и на дороге, правила пожарной безопасности Не ослабляйте контроль за поведением, увлечениями и связями детей в летний период, своевременно позаботьтесь об их летней занятости.

Уважаемые взрослые, вы самые близкие и значимые для ребенка люди. Иногда для того, чтобы предотвратить трагедию, достаточно малости – быть внимательными к своему ребенку. Только от вашего ежедневного контроля за их поведением, особенно на улице, зависит, станут ли каникулы прекрасной порой отдыха и развлечений или превратятся в проблемы и неприятности.

Следует помнить всегда, что жизнь ваших детей зависит только от вас самих!

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк