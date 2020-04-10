В Бобруйске состоялась торжественная церемония передачи капсулы с землей с братских могил и воинских захоронений в Могилев

В рамках проведения заключительного этапа республиканской акции «Во славу общей Победы!» в Бобруйске, посвященной 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в краеведческом музее состоялась торжественная церемония передачи капсулы с землей с братских могил и воинских захоронения в Могилев.

Старт акции памяти под девизом «Общая память – общий мир» был дан 23 января у Братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Бобруйска. С братских могил и воинских захоронений сделали торжественный забор земли и поместили в мешочек, который бережно хранился в Свято-Георгиевском храме.

Право, передать землю из мест захоронений, было предоставлено генерал-лейтенанту в отставке Станиславу Румянцеву и протоиерею Геннадию Вейго, настоятелю Свято-Георгиевского храма.

Участниками знакового мероприятия стали представители городской власти, администраций районов, общественных объединений, трудовых коллективов, фронтовики, военнослужащие Бобруйского гарнизона и учащиеся.

Заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик подчеркнула, что с каждой новой весной от нас все дальше уходят дни военного лихолетья, но слава Великой Победы не исчезает, именно с целью сохранить историю и увековечить память подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и проводится эта республиканская акция.

23 апреля на мемориальном комплексе «Буйничское поле» состоится заключительный этап акции, и капсулы с землей, взятой с мемориалов и воинских захоронений Могилевской области, торжественно передадут в Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске.