В Бобруйске состоялась 23-я очередная сессия горсовета депутатов

11 августа в Бобруйском горисполкоме состоялась 23-я очередная сессия горсовета депутатов. В ней приняли участие председатель горисполкома Александр Студнев, председатель горсовета депутатов Михаил Желудов, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская, Владимир Гацко, Вера Широкая.

На повестке дня рассмотрели вопросы о выполнении комплекса мероприятий по реализации в Бобруйске Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы, о содействии занятости, об исполнении бюджета города за январь-июнь 2020 года и другие.