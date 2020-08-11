В Бобруйске состоялась 23-я очередная сессия горсовета депутатов
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11 августа в Бобруйском горисполкоме состоялась 23-я очередная сессия горсовета депутатов. В ней приняли участие председатель горисполкома Александр Студнев, председатель горсовета депутатов Михаил Желудов, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская, Владимир Гацко, Вера Широкая.
На повестке дня рассмотрели вопросы о выполнении комплекса мероприятий по реализации в Бобруйске Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы, о содействии занятости, об исполнении бюджета города за январь-июнь 2020 года и другие.
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