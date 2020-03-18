В Бобруйске снимают детектив (большой фоторепортаж)

В том, что Бобруйск – излюбленное место кинопроизводителей, можно было убедиться в очередной раз во время съемок фильма «В поисках ангела», которые накануне проходили в речном порту на старых баржах в районе переулка Затонный. Здесь расположилась съемочная группа во главе с режиссером-постановщиком картины Игорем Четвериковым: ассистенты, операторы, актеры, костюмеры, реквизиторы. На киноплощадке во время процесса просят не шуметь: поставить на беззвучный режим телефоны и замереть на месте – очень чувствительные микрофоны, слышен малейший звук, – поясняют специалисты.

Съемки остросюжетной детективной киноленты проводит «Беларусьфильм». Жанр – психологическая драма, автор сценария – Валентин Залужный. Сюжет картины строится на расследовании исчезновения и гибели подростков, которое проводят оперативный сотрудник районного отделения МВД капитан Сергей Одинец и детский психолог Оксана Полисевич. Нити расследования приводят их в детский дом, закрытые двери которого скрывают много тайн и драматических историй воспитанников, лишенных любви и беззаботного детства. Планируется выпустить четыре серии. В главной роли белорусский актер Артем Бородич, российские артисты не задействованы.

– По сценарию одна из сюжетных линий проходит в Бобруйске. Мы решили не мудрствовать и приехать для съемок именно сюда. Основное место действия и проживания главного героя – это районный центр, вернее, его собирательный образ, без определенного названия. По всей Беларуси мы ищем интересные места с точки зрения оператора. В этом плане очень понравился бобруйский порт. Мы снимаем здесь начало фильма, как водолазы ищут следы преступления. В вашем городе я не первый раз руковожу съемками. Несколько лет назад я работал здесь над одним из фильмов сериала «Государственная граница», тогда в массовке были активно задействованы актеры бобруйского театра, – рассказывает режиссер-постановщик Игорь Четвериков.

К слову, на его счету несколько детективных мини-сериалов: «Участок лейтенанта Качуры», «Северная угроза», «Иллюзия охоты». В Бобруйске съемочная группа пробудет две недели. Снимать фильм будут в Минске и Молодечно. Производство киноленты финансируется Министерством культуры Республики Беларусь. Ее бюджет составляет около 800 тысяч долларов.