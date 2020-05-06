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Происшествия

В Бобруйске служебный пес Зак по горячим следам задержал хулигана

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В Бобруйске служебный пес Зак по горячим следам задержал хулигана

3 мая около 10 часов вечера наряд группы задержания Бобруйского отдела Департамента охраны  выбывал по информации оперативно-дежурной службы на сообщение о драке между водителем такси и неизвестным гражданином. Прибыв на место, стало известно, что пострадал не только водитель, но и гражданин, который проезжая мимо на скейте и попал под горячую руку хулигана. Отвечать за содеянное правонарушитель не собирался и попытался скрыться. Но бегство не увенчалось успехом. Через пару минут служебная собака по кличке Зак задержала мужчину 1991 года рождения, который находился в состоянии  алкогольного опьянения.  Пьяным буйствам уже дана правовая оценка.

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