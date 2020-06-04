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В Бобруйске сейчас проходит «прямая телефонная линия» с участием депутатов горсовета

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В Бобруйске сейчас проходит «прямая телефонная линия» с участием депутатов горсовета

В рамках подготовки рассмотрения вопросов на заседаниях постоянных комиссий Бобруйского городского Совета депутатов до 18.00 по телефону 68-00-13 проходит «прямая телефонная линия» с участием депутатов горсовета и руководителей соответствующих структурных подразделений горисполкома и организаций по вопросу «О реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» в городе Бобруйске»;

 

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