В Бобруйске сбили пешехода. ГАИ просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП

26 марта ориентировочно около 15.29 в Бобруйске произошло ДТП с участием пешехода. На перекрестке улиц Интернациональная и Советская водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, при совершении правого поворота сбил женщину.

Известно, что авто двигалось по улице Интернациональной со стороны Социалистической в сторону Пушкина.

Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Бобруйского горисполкома Александра Адотик, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшую с различными травмами госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы этого ДТП. Если вам известны обстоятельства происшествия, позвоните по телефону: 71-55-55 или 59-01-99.