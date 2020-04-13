В Бобруйске с 16 апреля движение автобусов №13а и №13в отдельными рейсами продлят до кладбища д. Ломы

В Бобруйске с 16 по 27 апреля движение автобусов по маршрутам №13а и №13в отдельными рейсами будет продлено до кладбища д. Ломы, сообщили в горисполкоме.

Рабочий день:

Маршрут №13а. Время отправления от о.п. «Вокзал»: 8.42, 11.16, 12.31, 13.50, 15.07, 16.22; о.п. «Дзержинского» - кладбище д.Ломы: 8.55, 10.14, 11.29, 12.44, 14.05, 15.20, 16.35; кладбище д. Ломы: 9.20, 10.39, 11.54, 13.09, 14.30, 15.45, 17.00.

Маршрут №13в. Время отправления от о.п. «Вокзал»: 7.49, 9.04, 10.50, 12.02, 13.17, 14.34, 15.47, 16.58; о.п. «Дзержинского» - кладбище д.Ломы: 8.02, 9.17, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 15.58, 17.12; кладбище д. Ломы: 8.27, 9.42, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.23, 17.37.

Выходной день:

Маршрут №13а

Время отправления от о.п. «Вокзал»: 7.17, 8.02, 8.32, 9.17, 9.47, 10.32, 11.47, 12.32, 13.02, 13.47, 14.17, 15.02, 15.32, 16.17, 16.47, 17.32; о.п. «Дзержинского» - кладбище д.Ломы: 7.30, 8.15, 8.45, 9.30, 10.00, 10.45, 12.00, 12.45, 13.15, 14.00, 14.30, 15.15, 15.45, 16.30, 17.00, 17.45. Кладбище д. Ломы: 7.55, 8.40, 9.10, 9.55, 10.25, 11.10, 12.25, 13.10, 13.40, 14.25, 14.55, 15.40, 16.10, 16.55, 17.25, 18.10.».