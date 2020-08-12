В Бобруйске с 11 августа начал работу «Школьный базар» (дополнено)
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До 6 сентября традиционно будет организована торговля на ул. Социалистической (на пешеходной зоне – от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского). Режим работы: ежедневно с 09:00 до 16:00, выходной день – понедельник.
Кроме того, у магазина «Универмаг» БОАО «Промторг» (ул. Горького,29) «Школьный базар» будет открыт для бобруйчан ежедневно и без выходных с 11:00 до 16:00.
Всего в работе примут участие более 20 субъектов хозяйствования. Покупателям предложен широкий ассортимент товаров: швейные и трикотажные изделия для школьников, обувь, бумажно-беловые, школьно-письменные и канцелярские принадлежности, кожгалантерея.
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