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Город

В Бобруйске с 10 августа по 10 сентября пройдет городской месячник безопасного труда

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В Бобруйске с 10 августа по 10 сентября пройдет городской месячник безопасного труда

С 10 августа  по 10 сентября объявлен городской месячник безопасного труда в организациях без ведомственной подчиненности.

В течение месячника будут обследованы предприятия и организации города на соответствие рабочих мест здоровым и безопасным условиям труда, а также соответствие оборудования, машин и механизмов требованиям норм и правил охраны труда.

Созданы мобильные группы по оказанию практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда в организациях всех сфер деятельности.

Бобруйский горисполком обращает внимание на необходимость соблюдения норм и правил охраны труда в целях сохранения жизни и здоровья. Помните, Вас ждут дома!

ПЛАН мероприятий по проведению с 10 августа по 10 сентября 2020 г. городского месячника безопасного труда в организациях без ведомственной подчиненности

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