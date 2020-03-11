В Бобруйске реализуется проект для незрячих и слабовидящих людей. 14 марта пройдет финальный семинар-презентация
54 0
С марта 2019 по март 2020 года в партнерстве с учреждением «ТЦСОН Ленинского района г. Бобруйска» и ООО «Элитагрупп» (Москва) при финансовой поддержке посольства США в Беларуси в нашем городе реализуется социальный проект «Тифлоинформационный центр в Бобруйске».
14 марта состоится финальное мероприятие проекта. В презентации примут участие около 50 незрячих и слабовидящих бобруйчан, эксперты в сфере получения профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью по зрению из Минска и Могилева.
Программа семинара-презентации в рамках социального проекта «Тифлоинформационный центр в Бобруйске
Дата проведения: 14 марта 2020 г.
Место проведения: Бобруйск, ул. Чонгарского, 54.
Время: 9. 30. – 14. 00.
|Время
|Деятельность
|Выступающие
|9:30 – 10:00
|Регистрация участников
|10:00 – 10:20
|Приветствие участников и гостей
|Координатор проекта «Тифлоинформационный центр в г. Бобруйске» Марина Абазовик
Заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов Учреждения «ТЦСОН Ленинского района г. Бобруйска» Татьяна Синькевич
Представитель посольства США в Беларуси Галина Павловская
Начальник идеологического отдела и по работе с молодёжью Татьяна Горбачова
|10:20 – 10:50
|Презентация результатов социального проекта «Тифлоинформационный центр в г. Бобруйске».
|Координатор проекта Марина Абазовик
Татьяна Синькевич
Главный специалист по адаптивным технологиям ОО «Элитагрупп»
(Москва) Светлана Васильева
|10:50 – 11:00
|Вопросы- ответы
|11:00 – 12:00
|Получение незрячими и слабовидящими гражданами Беларуси проффессионального образования в сфере IT технологий. Перспективы трудоустройства людей с инвалидностью по зрению в Республике Беларусь.
|Мастер производственного обучения Минского государственного колледжа электроники Александр Северин
Менеджер Учреждения реабилитации инвалидов по зрению «Центр успешного человека» Светлана Малинок
Председатель Могилёвского областного правления ОО «БелТИЗ» Наталья Пантилеева
Заместитель председателя Могилёвского областного правления ОО «БелТИЗ» Геннадий Лавриненко
|12:00 -12:40
|Кофе-брейк. «Собаку обидели» мастер-класс по созданию литературно-тактильной открытки от проекта «ЗаЧтение»
|Председатель комитета проектной деятельности белорусско-библиотечной ассоциации Ольга Вовк
|12:40 – 13:30
|Атмосферный спектакль-погружение «Вересковый мёд»
|TEAM THEATRE / ТИМ ТЕАТР Гомель
|13:30 -14:00.
|Пресс-конференция. Неформальное общение