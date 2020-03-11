В Бобруйске реализуется проект для незрячих и слабовидящих людей. 14 марта пройдет финальный семинар-презентация

С марта 2019 по март 2020 года в партнерстве с учреждением «ТЦСОН Ленинского района г. Бобруйска» и ООО «Элитагрупп» (Москва) при финансовой поддержке посольства США в Беларуси в нашем городе реализуется социальный проект «Тифлоинформационный центр в Бобруйске».

14 марта состоится финальное мероприятие проекта. В презентации примут участие около 50 незрячих и слабовидящих бобруйчан, эксперты в сфере получения профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью по зрению из Минска и Могилева.

Программа семинара-презентации в рамках социального проекта «Тифлоинформационный центр в Бобруйске

Дата проведения: 14 марта 2020 г.

Место проведения: Бобруйск, ул. Чонгарского, 54.

Время: 9. 30. – 14. 00.