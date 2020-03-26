В Бобруйске работники соцслужбы и волонтеры доставляют продукты первой необходимости
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В Территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска с 24 марта работает горячая линия по доставке на дом товаров первой необходимости. Соцработники и волонтеры доставляют продукты и медикаменты на дом пенсионерам, одиноко проживающим гражданам и людям с ограниченными физическими возможностями.
В отделении дневного пребывания инвалидов в Ленинском районе тоже работает горячая линия. Здесь помогают людям с особенностями развития в возрасте от 18 лет, которые состоят на учете в центре, а это 44 человека.
На снимке: заявку на горячую линию принимает заведующая отделением первичного приема анализа, информирования и прогнозирования Ольга Лапикова.
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