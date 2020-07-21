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Общество

В Бобруйске работники МЧС сделали подарок жителям 7-го микрорайона. На жилом доме появилось интересное граффити

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В Бобруйске работники МЧС сделали подарок жителям 7-го микрорайона. На жилом доме появилось интересное граффити

Работники МЧС используют множество инструментов для профилактики чрезвычайных ситуаций. Есть в арсенале и граффити, которые располагаются на фасадах зданий.

На одном из фасадов многоквартирного дома на проспекте Строителей в Бобруйске полным ходом идут работы по выполнению граффити на тему МЧС. Яркий и запоминающийся рисунок каждый день будет напоминать жителям микрорайона о телефоне службы спасения, а также поднимать настроение своим мастерским исполнением.

Работы планируется завершить до 25 июля – ко Дню пожарной службы Республики Беларусь.

Елена Кричко,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям

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