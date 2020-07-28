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Общество

В Бобруйске работники МЧС провели встречу с ребятами из средней школы №10

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В Бобруйске работники МЧС провели встречу с ребятами из средней школы №10

В Бобруйске продолжается летняя акция «Каникулы без дыма и огня». Встреча с работниками МЧС прошла в средней школе №10.

Работники сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Ольга Ковалькова и Владимир Бутко рассказали ребятам про основные опасности, подстерегающие каждого в летний период: жару, поход в лес, водоемы, грозы. Пропагандисты для закрепления полезных знаний сыграли в игру «Где логика», повторив при этом правила пожарной безопасности дома, в школе, в общественных местах.

Евгений Товстик,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС

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