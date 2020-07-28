В Бобруйске работники МЧС провели встречу с ребятами из средней школы №10
52 0
В Бобруйске продолжается летняя акция «Каникулы без дыма и огня». Встреча с работниками МЧС прошла в средней школе №10.
Работники сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Ольга Ковалькова и Владимир Бутко рассказали ребятам про основные опасности, подстерегающие каждого в летний период: жару, поход в лес, водоемы, грозы. Пропагандисты для закрепления полезных знаний сыграли в игру «Где логика», повторив при этом правила пожарной безопасности дома, в школе, в общественных местах.
Евгений Товстик,
инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС
также
-
Большая и дружная! Заглянули в гости и узнали, как сегодня живет приемная семья Парфеновых
-
В Бобруйске работники МЧС провели встречу с ребятами из средней школы №10
-
Раиса Раченко подписалась на газету «Бабруйскае жыццё» и выиграла сертификат на полугодовой запас пиццы (видео)
-
В Минске назвали имена победителей конкурса «Женщина года 2019»: среди лучших — генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич
-
Школы и гимназии Бобруйска проверили на готовность к новому учебному году (видео)