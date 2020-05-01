В Бобруйске работают «горячие» линии для пожилых и одиноких людей

У 83-летней Екатерины Николаевой в Бобруйске нет родных – дети живут в других городах. Женщина услугами соц­работника не пользуется. Пока вполне может себя обслужить сама. До недавнего времени каждый день выходила в магазин. Для нее это не просто поход за провизией, но и прогулка на свежем воздухе, хорошая разминка. Однако эпидемиологическая обстановка в стране и мире внесла в привычный распорядок дня коррективы.

– Первое время я надевала маску и выходила все-таки в магазин. Но потом у меня заболело ухо. На улицу выходить стало нельзя. Да и в любом случае нужно себя поберечь лишний раз. Я обратилась в центр соцобслуживания Ленинского района на «горячую линию» с просьбой принести продукты. Мне сразу же помогли и доставили все необходимое. Позвонила и во второй раз. Ко мне снова пришли и составили список того, что нужно купить. Я дала деньги, сотрудники Центра сходили в магазин и купили все, что я просила: молоко, кефир, хлеб, сосиски, овсянку, творог, булочки, курицу. Этих продуктов мне хватит на неделю. В общем, я очень довольна, – говорит Екатерина Васильевна.

К слову, в ТЦСОНе Ленинского района на учете состоят 1430 одиноких пожилых и 4910 одиноко проживающих граждан. По словам заведующего отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Ольги Лапаник, на «горячую линию» учреждения с 21 марта поступило уже более ста за­явок. 56 из них выполнено силами работников Центра, остальные – волонтерами других организаций.

– У нас есть договоренность с Красным Крестом и БРСМ. Мы предоставляем им заявки об оказании помощи, и волонтеры приходят на дом к людям. У нас в городе много неравнодушных отзывчивых граждан, которые готовы доставить продукты в любой конец города. Не было дня, чтобы не поступали звонки на «горячую линию». У многих жизненные обстоятельства сложились так, что у них нет родных в городе. Но всегда есть люди, которые придут на помощь, – говорит Ольга Федоровна.

Кроме доставки продуктов, волонтеры могут помочь принести лекарства из аптеки. Всем им выдаются средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и антисептики. Придя на дом, они составляют лист заказа, где указывается перечень необходимых покупок, вносятся личные данные заявителя и сумма принятых средств, а после – остаток денежных средств.

Таким же образом организована работа и в ТЦСОНе Первомайского района. На сегодня здесь на учете состоят 1530 одиноких пожилых и 6862 одиноко проживающих гражданина. На «горячую линию» по вопросу оказания помощи в доставке продуктов, лекарств и средств индивидуальной защиты за это время обратились более 150 человек.

– Я инвалид первой группы, у мужа – третья. Сидим с ним на самоизоляции. Сейчас такая обстановка неблагополучная, что лучше из дома не выходить. Но продукты нужны каждый день. Я обратилась на «горячую линию» по месту жительства – в центр соцобслуживания Первомайского района с просьбой помочь с доставкой. К нам тут же пришли две женщины. В первый раз я попросила их купить маски и перчатки, во второй – принести лекарства из аптеки по рецепту и продукты питания. Все доставили, спасибо им большое. Очень хорошая организация помощи, мы очень довольны. А еще спасибо огромное помощнику врача, который выписывает нам рецепты и оставляет их в почтовом ящике, – рассказывает бобруйчанка Татьяна Тихонович.

Нужно отметить, что телефонные линии в каждом территориальном цент­ре работают ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00. Договоры на оказание услуг не составляются, работники вместе с покупками отдают заявителю чеки. Если есть необходимость, сторонами подписывается акт приемки. Желающие могут также получить пенсию и оплатить «коммуналку» на дому через почтальона. Для этого нужно обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи.

Телефоны «горячих линий»:

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» – 8(0225) 72-18-91.

УСЗ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» – 8(0225) 72-73-75.

Бобруйский городской комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» – 8(0225) 77-84-51

Ленинский РК ОО «БРСМ» – 71-73-45

Первомайский РК ОО «БРСМ» – 79-29-56

Заявки также принимаются в Ленинской и Первомайской районных организациях Белорусского общества Красного Креста по телефонам: 8(0225) 70-97-15, ­72-14-16 с 8.15 до 17.15 в рабочие дни.