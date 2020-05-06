В Бобруйске работает выставка «Пасха Победы»

Выставка переехала к нам из Первомайского района, где выставлялась в ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит». На выставке представлено 87 работ декоративно-прикладного искусства в разных техниках и 47 работ начинающих художников и фотографов. Если вспоминать историю, то 9 мая 1945 года – эта была Пасха Победы и для нас глубоко символично представить данную выставку в эти праздничные победные дни.

Выставка будет работать до 31 мая с 8:00 до 20:00. Вход свободный. Добро пожаловать.

Методист по работе с детьми УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Ирина Соколовская