В Бобруйске работает выставка декоративного прикладного искусства «Из бабушкиного сундука»

Экспозиция выставки сформирована из работ, представленных работниками Центра досуга и творчества, их родственников, участников коллективов художественного творчества и жителей города Бобруйска, которым эта тема оказалась близкой и интересной. Всего на выставку предоставили более 100 экспонатов 25 человек.

На выставке представлены и современные­ работы, как сувенирные и подарочные.

Учащиеся ГУО «Средняя школа №34 г.Бобруйска» представили свои первые работы, созданные в данном направлении творчества, и это подтверждает, что живут традиции наших предков, если рядом есть такие педагоги, как Малинина Галина Петровна.

Фойе Центра преобразилось, наполнилось удивительной энергетикой тепла, душевности и памятью родственников участников выставки: мам, бабушек и прабабушек.

В день открытия выставки прозвучала радиогазета с историей праздника, традиций и обрядов наших предков.

Мы приглашаем бобруйчан и гостей города Бобруйска посетить выставку, прикоснуться к творчеству и мудрости наших бабушек и прабабушек.

Выставка будет работать до 3 июля 2020 года с 8.00 до 20.00. На выставке можно сделать фото на память.