В Бобруйске работает выставка декоративного прикладного искусства «Из бабушкиного сундука»
86 0
25 мая отмечался Международный день полотенца, а в УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» начала свою работу выставка декоративного прикладного искусства «Из бабушкиного сундука». Идея выставки родилась спонтанно и вначале носила шуточный характер, а спустя всего день обрела совершенно иное значение. На выставку стали приносить рушники, скатерти, салфетки и другие предметы вышитые собственноручно, а чаще из приданого мам, бабушек и прабабушек. В узорах рушников и скатёрок четко просматриваются семейные истории.
Экспозиция выставки сформирована из работ, представленных работниками Центра досуга и творчества, их родственников, участников коллективов художественного творчества и жителей города Бобруйска, которым эта тема оказалась близкой и интересной. Всего на выставку предоставили более 100 экспонатов 25 человек.
На выставке представлены и современные работы, как сувенирные и подарочные.
Учащиеся ГУО «Средняя школа №34 г.Бобруйска» представили свои первые работы, созданные в данном направлении творчества, и это подтверждает, что живут традиции наших предков, если рядом есть такие педагоги, как Малинина Галина Петровна.
Фойе Центра преобразилось, наполнилось удивительной энергетикой тепла, душевности и памятью родственников участников выставки: мам, бабушек и прабабушек.
В день открытия выставки прозвучала радиогазета с историей праздника, традиций и обрядов наших предков.
Мы приглашаем бобруйчан и гостей города Бобруйска посетить выставку, прикоснуться к творчеству и мудрости наших бабушек и прабабушек.
Выставка будет работать до 3 июля 2020 года с 8.00 до 20.00. На выставке можно сделать фото на память.