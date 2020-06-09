В Бобруйске проводится ремонт улицы Минской. Узнали, зачем
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В Бобруйске проводится текущий ремонт улицы Минской: на участке от улицы Урицкого до проспекта Георгиевского. Здесь выполняется демонтаж бортового камня, который подлежит замене. Перед устройством верхнего слоя покрытия будут выполнены работы по фрезерованию в специальных отметках, которые обеспечат водоотведение в существующую систему ливневой канализации.
К слову, покрытие состоит из щебеночно-эластичных смесей, что позволит увеличить срок его службы и сделает более устойчивым к нагрузкам. Бортовой камень после демонтажа будет использован на благоустройство города. Ремонтные работы проводятся генподрядной организацией «ДСУ№16» «ОАО» ДСТ№3».
Людмила Любимцева.
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