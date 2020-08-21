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Общество

В Бобруйске провели благотворительную акцию «Соберемся в школу ВМЕСТЕ»

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В Бобруйске провели благотворительную акцию «Соберемся в школу ВМЕСТЕ»
С 18 по 19 августа в ТЦ «Корона» специалисты учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» совместно с волонтерами ГУО «Бобруйский государственный лесотехнический колледж» провели благотворительную акцию «Соберемся в школу ВМЕСТЕ», приуроченную к началу учебного года.

Из собранных канцелярских принадлежностей будут сформированы наборы и переданы детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всех неравнодушных жителей города благодарят за участие в акции.

bobruisk.by

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