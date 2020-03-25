В Бобруйске прошло специальное комплексное мероприятие «Розыск»

Приоритетным направлением служебной деятельности органов внутренних дел является работа, направленная на розыск скрывшихся обвиняемых, без вести пропавших граждан, идентификации неопознанных трупов, а также установление местонахождения должников всех категорий. С 18 по 19 марта 2020 года на территории стран СНГ был проведен СКМ «Розыск».

В Бобруйске в ходе проведения было задействовано 48 мобильных розыскных групп из числа сотрудников различных служб и подразделений УВД Бобруйского горисполкома. В течение двух дней правоохранителями было проверено 108 квартир сдаваемых в наем, 76 адресов с репутацией «притон». Проведена отработка гостиниц, места незаконной реализации спиртосодержащей жидкости и скупки лома металла. Отработаны городские рынки и магазины с реализацией спиртных напитков на розлив.

Как рассказал начальник отделения розыскной работы отдела уголовного розыска УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Григорий Щекочихин, за время проведения СКМ «Розыск» было задержано 30 человек всех категорий. Установлено местонахождение трех скрывшихся обвиняемых по розыскным делам, пять преступников, находящихся в розыске в Российской Федерации и Украины, трое без вести пропавших, 19 должников различных категорий.

Сотрудники милиции добросовестно отнеслись к исполнению заданий по проверке разыскиваемых лиц по месту жительства и их возможному местонахождению: старший инспектор отделения тылового обеспечения УВД майор милиции Константин Щербич задержал одного должника и местного жителя, уклоняющегося от направления в лечебно-трудовой профилакторий, а оперуполномоченный отделения розыскной работы ОУР УВД старший лейтенант милиции Сергей Бобков – двух скрывшихся обвиняемых, двух должников и одно обязанное лицо.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк