В Бобруйске прошла благотворительная акция в рамках социального проекта «Рука помощи»
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20 апреля специалисты учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» в рамках социального проекта «Рука помощи» приняли участие в благотворительной акции «Пасхальный дар».
Акция организована Социальным отделом Бобруйской епархии.
Ее цель – поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе лиц без определенного места жительства.
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