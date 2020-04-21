В Бобруйске прошла благотворительная акция в рамках социального проекта «Рука помощи»

20 апреля специалисты учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» в рамках социального проекта «Рука помощи» приняли участие в благотворительной акции «Пасхальный дар».

Акция организована Социальным отделом Бобруйской епархии.

Ее цель – поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе лиц без определенного места жительства.