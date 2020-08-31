В Бобруйске прошла благотворительная акция «Соберемся в школу ВМЕСТЕ!»

Ежегодно учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» проводит благотворительную акцию «Соберемся в школу вместе!» для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С 18 по 19 августа в ТЦ «Корона» специалисты центра совместно с волонтерами ГУО «Бобруйский государственный лесотехнический колледж» провели акцию, приуроченную к началу учебного года.

21 учащемуся ГУО «Бобруйская вспомогательная школа» 28 августа вручили подарочные наборы, сформированные из канцелярских принадлежностей, собранных неравнодушными жителями нашего города.