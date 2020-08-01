В Бобруйске прошла акция «Скажи здоровью «ДА!»

Возле торгового центра «Альянс» в 6-м микрорайоне прошла акция, организованная администрацией Первомайского района и медиками городской поликлиники №7. На площадках здоровья все желающие могли измерить давление, попробовать кислородный коктейль, пройти денситометрию костей для определения наличия и степени остеопороза, а также получить консультации специалистов.

К слову, по признанию Всемирной Организации Здравоохранения, остеопороз находится на четвёртом месте в глобальной структуре неинфекционной заболеваемости. Согласно статистическим данным во всем мире им страдают около 200 миллионов человек. Особенно актуальна эта проблема среди женщин.

Ранее определить остеопороз можно было при помощи рентгенологического исследования, но только опосредованно, поэтому точность диагностики оставляла желать лучшего. Современный подход позволяет точно выставлять диагноз и определять эффективность проводимой терапии по изменению плотности кости в ходе проводимого лечения.