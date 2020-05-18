В Бобруйске прошел заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам «Русский язык», «Русская литература»

В Бобруйске с 11 по 14 мая 2020 г. на базе ГУО «Средняя школа №34 г.Бобруйска» прошел заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам «Русский язык», «Русская литература». В республиканской олимпиаде приняли участие 22 учащихся XI классов учреждений общего среднего образования из всех регионов Республики Беларусь: Гомельская область (4), Витебская область (5), Брестская область (1), Минская область (1), Гродненская область (1), г.Минск (5), Могилевская область (5).

Самым умным, талантливым ребятам члены жюри вручили дипломы I, II, III степени, в том числе степенными дипломами отмечены 2 участника Могилевской области (г.Могилев, г.Белыничи). Абсолютному победителю вручен приз от Министра образования Республики Беларусь.

Все учащиеся, не получившие дипломы, удостоены специальных призов от предприятий и организаций нашего города. Участникам заключительного этапа республиканской олимпиады свои призы и сувениры подарили иностранное частное производственно-торговое унитарное предприятие «Барро», ОАО «Алмаз - Люкс», ОАО «Славянка», Первомайская районная организация белорусского общества «Красный Крест», ОАО «Красный пищевик», ЗАО «Доброном».

Победители заключительного этапа будут включены в банк данных одаренной молодежи.