В Бобруйске прошел онлайн-конкурс на «Лучшую грядку» среди людей с инвалидностью

Всем известно, что летний день ­– год кормит. Горячая пора позади и самое время собирать урожай с наших огородов. Помидорчики, огурчики, лучок, чесночок и другие, созревшие на грядках овощи, готовы отблагодарить трудолюбивых хозяев.

У многих бобруйчан с инвалидностью есть приусадебные участки, где они с удовольствием работают и помогают близким по мере своих сил и возможностей. Сажают, ухаживают и собирают урожай.

С 20 июля для участников отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» был дан старт онлайн-конкурсу на «Лучшую грядку». Молодые люди с инвалидностью активно включились в его участие.

Фоторепортажи с огородов конкурсантов регулярно поступали в чат группы. К примеру, Ирину Юшкевич первую из участников конкурса порадовал небывалый урожай огурцов. У Ольги Пинчук на грядке выросли богатырские кабачки. Максим Полунченко посадил ранний картофель, старательно его обрабатывал и в результате один из первых отведал вкусные картофельные блюда.

Члены жюри оценивали представленные фотоработы участников конкурса по следующим критериям: грамотный подбор и разнообразие высаженных культур, внешний вид и развитие растения, наличие и состояние трудового инвентаря, оформление и порядок на грядке, наличие урожая.

После подведения итогов каждый участник был отмечен дипломом и сувенирным подарком.

Результаты онлайн-конкурса на «Лучшую грядку»:

Диплом в номинации «Крутая грядка» – Владислав Бондарев;

Диплом в номинации «Юный огородник – Евгений Вдонин;

Диплом в номинации «Волшебная грядка» – Денис Лобацкий;

Диплом в номинации «Урожайная грядка» – Алина Мазуренко;

Диплом в номинации «Золотые руки» – Ольга Пинчук;

Диплом в номинации «Королевская грядка» – Татьяна Поварова;

Диплом в номинации «Экспериментальная грядка» – Анастасия Ситник;

Диплом в номинации «Лучший труженик»» – Максим Полунченко;

Диплом в номинации «Находчивый огородник» – Илья Шинкевич;

Диплом в номинации «Сказочная грядка» – Ирина Юшкевич.