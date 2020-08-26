В Бобруйске прошел мастер-класс на тему «Первая помощь»

В рамках Плана мероприятий по развитию территориальных центров социального обслуживания населения, разработанного по результатам республиканского совещания с руководителями территориальных центров «Роль территориальных центров решении социальных проблем» в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» 26 августа представители РО БОКК Ленинского района провели мастер класс на тему: «Первая помощь».

Инструктор по первой помощи Рыбакова Т.В. и представитель Ленинской РО БОКК Дробова Т.В. рассказали социальным работникам, сиделкам и няням о ключевых правилах первой помощи: предотвращения стресса в неотложной ситуации, избежание инфицирования, эмоциональная реакция после оказания первой помощи.

Особое внимание инструктор уделил алгоритму действий при неотложной ситуации. Для работников социальной службы эта тема актуальна. Ведь по роду своей деятельности им приходится иметь дело с пожилыми гражданами и инвалидами. Работники социальной службы постоянно уделяют этим вопросам особое внимание – проводят разъяснительную работу с гражданами о необходимости ведения здорового образа жизни, вреде курения, соблюдения правил личной безопасности.

В ходе обучающих занятий работники социальной службы приобретают необходимые базовые знания по оказанию первой помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В завершение мероприятия всем участникам были вручены памятки «Как защитить себя программы мастер-класса по оказанию первой помощи».