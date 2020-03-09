В Бобруйске прошел конкурс красоты и грации «Мисс-колледж-2020»

В этом году за почётное звание боролись 8 участниц. Несмотря на пасмурную погоду, в актовом зале колледжа царила поистине волшебная атмосфера и праздничное настроение. Девушкам предстояло не только блеснуть природной красотой и обаянием, но и раскрыть многогранность своих талантов в разнообразных конкурсах.

Для жюри выбрать победительницу оказалось непросто. Все конкурсантки оказались целеустремленным и умными девушками, которые готовы на все, чтобы победить. По результатам пяти конкурсов почетный титул «Мисс колледж – 20­20» завоевала учащаяся группы № 31 Курлянчик Анастасия!

Все участницы конкурса были награждены ценными подарками от ученической профсоюзной организации колледжа, а победительницы, занявшие первое, второе и третье место получили в награду подарочные сертификаты от Ленинской районной организации ОО «БРСМ».