В Бобруйске прошел юбилейный творческий вечер Любови Козловой

23 марта в народном музее трудовой и боевой славы ОАО «ФанДОК» УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» состоялся юбилейный творческий вечер «Я пришла в этот мир, чтобы радость дарить» Любови Козловой, руководителя народного хора ветеранов труда «Бобруйские зори» и народного хора ветеранов «Золотые годы».

С тёплыми словами поздравления выступили и вручили награды: председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович, заместитель главы администрации Ленинского района Граховский Виталий Антонович, начальник отдела культуры Бобруйского горисполкома Щербич Вадим Михайлович и многие другие почётные гости.

Первое музыкальное поздравление прозвучало от коллег - народного казачьего ансамбля «Вольница». Своего руководителя пришли поздравить два ветеранских коллектива: народный хор ветеранов труда «Бобруйские зори» и народный хор ветеранов «Золотые годы». В этот знаменательный день с Любовью Анатольевной были её близкие друзья, коллеги, с которыми сотрудничает много лет.

Праздничная атмосфера царила в уютном зале, много хороших, красивых, искренних, добрых, желанных слов было сказано имениннице. В народе говорят, что мудрость определяется не цифрами в день рождения, мудрость видна в поступках и делах, а их у нашей юбилярши немало.

Для всех гостей и очаровательной женщины звучали музыкальные поздравления в исполнении вокальной группы «Любава», солистов Центра: Анастасии Стариковой, Ольги Башмаковой, Андрея Батюни.

Родилась Любовь Анатольевна 23 марта 1960 года в Сумской области, г. Бурынь. В 1977 году закончила среднюю школу №14, параллельно с 1970 года занималась в клубе ОАО «ФанДОК» в музыкальной студии по классу аккордеона у Игоря Васильевича Тризны. В 1977 году поступила в Гомельское музыкальное педагогическое училище, по классу хорового – дирижирования.

В 1980 году по распределению приехала в родной город Бобруйск работать в ГУО «Средняя школа №22» и в Бобруйскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей учителем музыки. 22 школа стала в судьбе нашей Любовь Анатольевны знаменательной. Там она встретила своего будущего мужа - Козлова Владимира Павловича, учителя математики, за которого вышла замуж.

В 1987 году поступила в Могилевский педагогический институт им А.А Кулешова на заочное отделение по специальности «Методика преподавания начальных классов с музыкальным уклоном».

И не только Бобруйск гордился Любовью Анатольевной. Зрители Польши, Венгрии, Италии, Болгарии восхищались талантом, красотой и обаянием нашей юбилярши.

В 2009 году по предложению администрации Центра возглавила хор ветеранов труда «Бобруйские зори». В 2017 году хор ветеранов труда «Бобруйские зори» получил почетное звание «народный». В 2019 году Любовь Анатольевна не побоялась возглавить еще один народный ветеранский коллектив - «Золотые годы».

Достойным итогом проделанной работы служат награды на областных смотрах-конкурсах коллективов художественного творчества и индивидуальных исполнителей XIV-XV республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны». И подтверждение званий «народный» у ветеранских коллективов.

Ирина Соколовская, методист по работе с детьми УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»