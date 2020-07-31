В Бобруйске пройдет конкурс «Мисс & Мистер Олимпия Kids Model Fit 2020» для юных Леди и Джентльменов в возрасте от 3 до 13 лет

Всех активных детей и их родителей приглашают поучаствовать в ярком конкурсе "Мисс & Мистер Олимпия Kids Model Fit 2020". Предусмотрено два выхода:

I выход. "УДИВЛЯЕМ ВСЕХ!" – продемонстрировать свое умение держаться на подиуме, спортивные и хореографические способности, подчеркнуть свою уникальность и артистизм (девочки – короткий топ и шорты, мальчики – майка и шорты, обувь - балетки или кроссовки).

II выход. " СТИЛЬНО И МОДНО!" – Дефиле в вечернем наряде: продемонстрировать модный образ в нарядном платье и костюме, элегантную походку, эксклюзивную прическу, шарм и обаяние (нарядное платье, стильный костюм, обувь классическая)

В программе праздника:

– показательные выступления команды "Олимпия Фит Кид Бобруйск" - неоднократные чемпионы и призеры международных и республиканских соревнований по детскому фитнессу Fit-Kids покажут свое мастерство.

– конкурс для сильных пап и активных мам - силовой батл на выносливость пройдет в следующем формате: участники соревнуются в движениях: папы - отжимания от пола, мамы - скручивания на пресс. Выполняется под счет судьи на десять повторений - 10 секунд отдых и так до выявления победителя.

– музыка и хорошее настроение.

Конкурс "Мисс & Мистер Олимпия Kids Model Fit 2020" для юных Леди и Джентльменов в возрасте от 3 до 13 лет пройдет в рамках ежегодного фестиваля "Олимпия Фит Fest 2020" в День рождения "Олимпии" 01.08.2020, Начало в 12.00 по адресу ул. Ульяновская, 64 ТЦ «Айсберг.