В Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий
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24 апреля 2020 с 11:00 до 13:00 в Бобруйске будет проходить электронная ярмарка вакансий.
В ярмарке участвуют УЗ «Бобруйская центральная больница», УЗ «Бобруйская городская детская больница», УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1».
Доступ для участия в ярмарке соискатели смогут получить на сайте e-vacancy.by. Телефон для справок: 72-67-94
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