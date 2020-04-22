В Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий

В ярмарке участвуют УЗ «Бобруйская центральная больница», УЗ «Бобруйская городская детская больница», УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1».

Доступ для участия в ярмарке соискатели смогут получить на сайте e-vacancy.by. Телефон для справок: 72-67-94