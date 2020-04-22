0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

В Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий

60 0

В Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий

24 апреля 2020 с 11:00 до 13:00 в Бобруйске будет проходить электронная ярмарка вакансий.

В ярмарке участвуют УЗ «Бобруйская центральная больница», УЗ «Бобруйская городская детская больница», УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1».
Доступ для участия в ярмарке соискатели смогут получить на сайте e-vacancy.by. Телефон для справок: 72-67-94

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости