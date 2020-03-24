В Бобруйске прохожие спасли постройку на улице Глинки
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23 марта в седьмом часу от прохожих на телефон 112 поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки на ул. Глинки в Бобруйске. Когда спасатели прибыли на место, уже дымилась ее кровля. Хозяев на месте не было.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось спасти рядом стоящие здание и другие постройки.
В результате пожара огнем повреждены кровля, часть перекрытия и внутренние перегородки, уничтожено имущество внутри строения.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Бобруйский горрайотдел
по чрезвычайным ситуациям
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