В Бобруйске прохожие спасли постройку на улице Глинки

23 марта в седьмом часу от прохожих на телефон 112 поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки на ул. Глинки в Бобруйске. Когда спасатели прибыли на место, уже дымилась ее кровля. Хозяев на месте не было.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось спасти рядом стоящие здание и другие постройки.

В результате пожара огнем повреждены кровля, часть перекрытия и внутренние перегородки, уничтожено имущество внутри строения.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Бобруйский горрайотдел

по чрезвычайным ситуациям